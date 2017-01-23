В Калининграде за выходные в 10 ДТП пострадали 16 человек
В Калининградской области за минувшие выходные зафиксировано 10
В Калининградской области за минувшие выходные зафиксировано 10
21 января 2017 года около 01:20 на автодороге
Около 19:00 на территории СНТ «Колосок» в Калининграде водитель «Ауди 100» сбил 68-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход госпитализирован.
22 января около 08:30 на автодороге
В Полесске на улице Заводской 20-летний водитель «Субару Легаси» не справился с управлением и допустил столкновение со стеной дома. В Советске на улице Шевченко водитель «Опеля Вектры» сбил 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Мальчик вышел на дорогу
Около 15:25 на автодороге
В Калининграде в 16:05 на регулируемом перекрестке проспекта Победы и улицы Красносельской водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу и столкнулся со встречным «Фольксвагеном». Как итог — один из автомобилей столкнулся с ограждением, а водитель первого транспортного средства получил телесные повреждения.
Наконец, на автодороге
За 21 января сотрудники ГИБДД выявили 799 нарушений правил дорожного движения, в том числе: нарушение правил пешеходами — 54, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 28, выезд на полосу встречного движения — 10, проезд на запрещающий сигнал светофора — 50. Задержаны 13 нетрезвых водителей.
22 января выявлено 829 нарушений ПДД, в том числе: нарушение правил пешеходами — 87, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 29, выезд на полосу встречного движения — 10, проезд на запрещающий сигнал светофора — 47. Задержаны 14 нетрезвых водителей.