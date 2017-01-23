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12:59 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде за выходные в 10 ДТП пострадали 16 человек

В Калининградской области за минувшие выходные зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили ранения.

21 января 2017 года около 01:20 на автодороге Холмогоровка-Коврово водитель «Мерседеса 190» не справился с управлением и въехал в придорожное дерево. 20-летний водитель госпитализирован.

Около 19:00 на территории СНТ «Колосок» в Калининграде водитель «Ауди 100» сбил 68-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход госпитализирован.

22 января около 08:30 на автодороге Долгоруково-Каменка 23-летняя водитель «Хёндэ Солярис» неверно выбрала скоростной режим и допустила наезд на дерево. Женщина госпитализирована. На автодороге Советск-Гусев водитель автобуса «ГАЗ» из-за высокой скорости съехал в придорожный кювет. В результате ДТП пострадали 4 пассажира. А по той же причине около 09:10 на автодороге Гусев-Таманское водитель «Ауди 100» допустил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель и три пассажира госпитализированы.

В Полесске на улице Заводской 20-летний водитель «Субару Легаси» не справился с управлением и допустил столкновение со стеной дома. В Советске на улице Шевченко водитель «Опеля Вектры» сбил 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Мальчик вышел на дорогу из-за остановившегося автобуса, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области.

Около 15:25 на автодороге Гвардейск-Неман-Госграница водитель «Хёндэ Солярис» не справился с управлением съехал в придорожный кювет. 51-летняя женщина-пассажир получила травмы.

В Калининграде в 16:05 на регулируемом перекрестке проспекта Победы и улицы Красносельской водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу и столкнулся со встречным «Фольксвагеном». Как итог — один из автомобилей столкнулся с ограждением, а водитель первого транспортного средства получил телесные повреждения.

Наконец, на автодороге Гвардейск-Неман-Славск водитель «Форда» не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. 35-летняя женщина-пассажир оказалась в больнице.

За 21 января сотрудники ГИБДД выявили 799 нарушений правил дорожного движения, в том числе: нарушение правил пешеходами — 54, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 28, выезд на полосу встречного движения — 10, проезд на запрещающий сигнал светофора — 50. Задержаны 13 нетрезвых водителей.

22 января выявлено 829 нарушений ПДД, в том числе: нарушение правил пешеходами — 87, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 29, выезд на полосу встречного движения — 10, проезд на запрещающий сигнал светофора — 47. Задержаны 14 нетрезвых водителей.

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