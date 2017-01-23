По факту избиения подростка на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело

По ее словам, вечером 19 января неизвестный в состоянии алкогольного опьянения возле торгового центра на улице Щукинской, нанес 14-летнему мальчику не менее 10 ударов ногами и руками, после чего скрылся.

«Ребенок с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь», — отметила представитель следствия.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)» — сказала Иванова.