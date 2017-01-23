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11:56 (мск), источник: Водитель Петербурга

Водитель автобуса пойдет под суд за убийство пенсионерки

Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя, направлено в суд. Сейчас мужчина ожидает вердикта под стражей.

Источник: Reuters

Трагическое ДТП в Калининском районе привело к уголовному делу. Расследование завершили следователи Главного следственного управления полицейского главка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В преступлении подозревают 38-летнего гражданина одной из стран СНГ.

По версии следствия, около 16:00 22 июля 2016 года водитель «ПАЗа» ехал по Гражданскому проспекту в сторону Луначарского. Подъехав к перекрестку, он решил проскочить на «красный» и сбил пешехода. 77-летний пенсионер умер в карете скорой помощи. При этом человек пересекал дорогу на «зеленый».

Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя, направлено в суд. Сейчас мужчина ожидает вердикта под стражей.

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