Свердловский прокурор выехал на место ЧП в скандальный детдом
Сергей Охлопков прибыл интернат для детей инвалидов на Ляпустина, где обварился воспитанник.
Сергей Охлопков прибыл интернат для детей инвалидов на Ляпустина, где обварился воспитанник.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в понедельник, 23 января, вместе с комиссией чиновников и прокурором Чкаловского района Екатеринбурга прибыл с инспекцией в детский
Визит господина Охлопкова состоялся в рамках расследования уголовного дела и проверки, проводящихся после очередного инцидента с воспитанником.
Уместно напомнить, что возбужденное уголовное дело по факту ожогов, то есть о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК РФ), было в интернате не первым. В минувшем году в той же ванной комнате утонула другая воспитанница, а за несколько месяцев до этого ЧП из окна спальни был выброшен малолетний мальчик. Крайне дурную славу учреждению, где быстро менялось руководство, принесли попавшие в федеральную повестку новости об истязаниях детей и манипуляциях с принадлежащим инвалидам жильем. Также воспитанники жаловались на сексуальное насилие.