Свердловский прокурор выехал на место ЧП в скандальный детдом

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в понедельник, 23 января, вместе с комиссией чиновников и прокурором Чкаловского района Екатеринбурга прибыл с инспекцией в детский дом-интернат для детей инвалидов на улице Ляпустина в Екатеринбурге. Там 19 января в ванне получил ожоги 12-летний воспитанник, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Визит господина Охлопкова состоялся в рамках расследования уголовного дела и проверки, проводящихся после очередного инцидента с воспитанником. Подросток-инвалид, которого сотрудница оставила в горячей воде, получил ожоги 35% тела того, что в ванну начал течь кипяток. Вследствие пониженной болевой чувствительности мальчик не мог сообщить о проблеме. Прокурор осмотрел помещения интерната, в том числе помывочные и комнаты для занятий с социализируемыми воспитанниками. Надев халат и маску, глава надзорного ведомства зашел в палату к лежачим воспитанникам.

Уместно напомнить, что возбужденное уголовное дело по факту ожогов, то есть о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК РФ), было в интернате не первым. В минувшем году в той же ванной комнате утонула другая воспитанница, а за несколько месяцев до этого ЧП из окна спальни был выброшен малолетний мальчик. Крайне дурную славу учреждению, где быстро менялось руководство, принесли попавшие в федеральную повестку новости об истязаниях детей и манипуляциях с принадлежащим инвалидам жильем. Также воспитанники жаловались на сексуальное насилие.