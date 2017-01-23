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12:13 (мск), источник: Интерфакс

Пятеро детей и их мать в Свердловской области отравились угарным газом из-за неправильно затопленной печи

Екатеринбург. 23 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция проводит проверку по факту отравления угарным газом пятерых детей в Артинском районе Свердловской области, говорится в сообщении официального представителя регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник утром в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что из частного дома в больницу с признаками отравления угарным газом доставлены пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.

Полиция выяснила, что пострадали три девочки 2005, 2008 и 2010 годов рождения, а также два мальчика 2009 и 2012 годов рождения. Также в больницу с признаками отравления доставлена их мать.

Выяснилось, что накануне женщина водила детей в баню к бабушке. Вернувшись домой, она решила сама затопить печь, тогда как раньше этим всегда занимался ее супруг, но в тот вечер его не было дома.

«По предварительным данным, мать детей слишком рано закрыла заслонку печи», — говорится в сообщении.

Около пяти часов утра семья проснулась от того, что все стали плохо себя чувствовать, и тогда вызвали скорую помощь.

В сообщении отмечается, что ранее эта семья состояла на учете в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками. За оставление детей в опасности и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители привлекались к уголовной ответственности. Так, матери назначалось 180 часов обязательных работ, а отцу — 200.

По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

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