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11:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии двое молодых людей избили продавщицу ради сигарет

Сотрудники полиции и уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении на 52-летнюю продавщицу придорожного кафе в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Накануне утром в заведение зашли двое молодых людей. По словам женщины, они набросились на нее и начали избивать, после чего похитили 11 пачек сигарет и скрылись. Полицейские оперативно вышли на след подозреваемых и задержали злоумышленников. Ими оказались двое 19-летних приятелей, которые в момент задержания находились в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанные признались в содеянном преступлении. Они утверждают, что в тот момент были пьяны и не отдавали отчет своим действиям.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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