В Башкирии двое молодых людей избили продавщицу ради сигарет

Накануне утром в заведение зашли двое молодых людей. По словам женщины, они набросились на нее и начали избивать, после чего похитили 11 пачек сигарет и скрылись. Полицейские оперативно вышли на след подозреваемых и задержали злоумышленников. Ими оказались двое 19-летних приятелей, которые в момент задержания находились в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные признались в содеянном преступлении. Они утверждают, что в тот момент были пьяны и не отдавали отчет своим действиям.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».