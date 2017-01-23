На трассе Советск — Гусев в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса «ГАЗ»

В воскресенье, 22 января, на трассе Советск — Гусев водитель автобуса «ГАЗ» не справился с управлением, и машина вылетела с дороги. В результате аварии пострадали четыре пассажира. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме этого, на автодороге Гусев — Таманское водитель «Ауди» на скользкой дороге врезался в дерево. Различные травмы получили владелец автомобиля и три пассажира. Все они госпитализированы.

Аналогичная авария произошла на трассе Долгоруково — Каменка. Там 23-летняя девушка на «Хёндае» врезалась в дерево. Пострадавшую доставили в больницу.

А на автодороге Холмогоровка — Коврово от столкновения с деревом пострадал 20-летний водитель «Мерседеса». Мужчину госпитализировали.