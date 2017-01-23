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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Группа «экстрасенсов» обманом выманила у 50 москвичей 13 миллионов рублей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московские следователи завершили предварительное расследование в отношении десяти «экстрасенсов», обманом выманивших у клиентов свыше 13 миллионов рублей, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что предполагаемых организаторов и часть организованной группы полицейские задержали в октябре 2015 года, а в феврале 2016 года были задержаны оставшиеся злоумышленники. Группа состояла из десяти человек.

Представитель МВД отметила, что «экстрасенсы», «рекламируя свою деятельность, обещали гражданам решить все их проблемы в различных жизненных ситуациях». По словам Волк, после первичной «диагностики» злоумышленники сообщали гражданам о якобы грядущих тяжелых событиях в их жизни. Граждан убеждали в необходимости приобретения оккультной символики, иначе сеанс не окажет положительного воздействия, он даже может вызвать негативные последствия.

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Волк добавила, что «в дальнейшем клиенту сообщалось о якобы внезапно возникших проблемах у “экстрасенса”, вызванных оказанным негативным воздействием энергетического поля обратившихся граждан, после чего клиентов убеждали в необходимости проведения сеансов заново».

«СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников группы в совершении мошенничества в особо крупном размере в сфере оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг», — сообщила официальный представитель МВД.

Таким образом, преступная группировка похитила деньги более 50 человек, причинив своими действиями общий материальный ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей.

В отношении организатора группы и семи соучастников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще двоих участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

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