Убийца, расстрелявший челябинца во дворе на северо-западе, объявлен в розыск

Челябинец, расстрелявший своего 34-летнего знакомого во дворе многоквартирного дома, объявлен в розыск — злоумышленник скрылся с места преступления на машине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 16 января, около полудня, возле дома по улице Молодогвардейцев прогремели выстрелы. С ранениями груди и живота в больницу был доставлен окровавленный местный житель. Мужчина скончался после семичасовой операции. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый установлен. Стрелок объявлен в розыск.

«Убийству предшествовал конфликт между двумя знакомыми. Мужчины сначала разговаривали в машине. Затем тот, что находился на заднем сиденье, достал неустановленное огнестрельное оружие и выстрелил в потерпевшего. Раненый выбежал из автомобиля и попытался скрыться, но противник его догнал и выстрелил еще раз. Заметив, что его действия увидели случайные прохожие, мужчина сел в машину и уехал», — рассказал следователь СО по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области Иван Ромашенко.

Причины конфликта в интересах дела пока не разглашаются. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.