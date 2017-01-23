Гололед подпортил статистику ДТП на Кубани

Краснодар. 23 янв. — Новая Кубань. Госавтоинспекция призывает водителей быть особо бдительными к соблюдению скоростного режима в связи с погодными условиями.



За выходные в крае произошло 52 ДТП. Одно из них унесло жизнь человека, в остальных пострадали 75 кубанцев.



Нарушение скоростного режима стало причиной 22 аварий. Участники ещё 3 дорожных инцидентов отличились ездой по встречке.



По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в пьяном виде за руль сели 127 кубанцев.