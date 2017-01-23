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12:14 (мск), источник: Новая Кубань

Гололед подпортил статистику ДТП на Кубани

За выходные перевернулись 12 лихачей.

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 23 янв. — Новая Кубань. Госавтоинспекция призывает водителей быть особо бдительными к соблюдению скоростного режима в связи с погодными условиями.

За выходные в крае произошло 52 ДТП. Одно из них унесло жизнь человека, в остальных пострадали 75 кубанцев.

Нарушение скоростного режима стало причиной 22 аварий. Участники ещё 3 дорожных инцидентов отличились ездой по встречке.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в пьяном виде за руль сели 127 кубанцев.

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