Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Кадыров о задержанных чеченцах: "Считаю этот случай вопиющим"
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
«От нас камня не останется»: политик Киева о войне между США и РФ
Трамп ответил участникам протестов против него
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
12:16 (мск), источник: БЕЛТА

Сбитый легковушкой светофор в Минске упал на женщину

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сбитый легковушкой светофор упал на женщину, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.

ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на перекрестке улиц Тимирязева и Игнатенко. Водитель автомобиля «Форд» ехал по ул. Тимирязева со стороны просп. Машерова. На перекрестке с ул. Игнатенко он начал разворот. В это время во встречном направлении ехал «Лексус», водитель которого стал забирать в сторону, уходя от столкновения с «Фордом», и врезался в светофор. От удара светофор упал и травмировал 62-летнюю женщину. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Песков: Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты готовят иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь