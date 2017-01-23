Сбитый легковушкой светофор в Минске упал на женщину

ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на перекрестке улиц Тимирязева и Игнатенко. Водитель автомобиля «Форд» ехал по ул. Тимирязева со стороны просп. Машерова. На перекрестке с ул. Игнатенко он начал разворот. В это время во встречном направлении ехал «Лексус», водитель которого стал забирать в сторону, уходя от столкновения с «Фордом», и врезался в светофор. От удара светофор упал и травмировал 62-летнюю женщину. Пострадавшей потребовалась госпитализация.