Водитель автомобиля Toyota сбил 59-летнего пенсионера на улице Сергеева в Иркутске

Водитель автомобиля Toyota сбил на пешеходном переходе на улице Сергеева в Иркутске 59-летнего мужчину вчера, 22 января. В настоящее время пенсионер находится в больнице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

За минувшие выходные на территории Иркутска и Иркутского муниципального образования произошло 50 ДТП, при этом в трех случаях участникам потребовалась помощь медиков.

«22 января около 13.00 на улице Сергеева госпитализирован 59-летний гражданин, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу и оказался под колесами автомобиля Toyota», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательными и бдительными на дороге. Соблюдение правил дорожного движения позволит избежать трагических последствий на дорогах региона.