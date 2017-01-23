13-летняя челябинка упала с шестого этажа недостроя

В Челябинске расследуется инцидент с 13-летней девочкой, которая упала с 6 этажа недостроенного дома. Инцидент произошел еще 26 декабря прошлого года, но в СМИ о нем стало известно только сейчас. Школьница серьезно покалечилась. Выжить ей удалось только благодаря снегу, смягчившему удар.

В следственном отделе по Тракторозаводскому району «Уралинформбюро» отказались комментировать ход проверки. По данным местных СМИ, районная прокуратура выясняет, был ли открыт доступ в здание — собственник должен огораживать стройплощадку и выставлять охрану. Школу № 155, где учится пострадавшая, проверяют на предмет профилактики безнадзорности.