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12:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

13-летняя челябинка упала с шестого этажа недостроя

И чудом осталась жива.

В Челябинске расследуется инцидент с 13-летней девочкой, которая упала с 6 этажа недостроенного дома. Инцидент произошел еще 26 декабря прошлого года, но в СМИ о нем стало известно только сейчас. Школьница серьезно покалечилась. Выжить ей удалось только благодаря снегу, смягчившему удар.

В следственном отделе по Тракторозаводскому району «Уралинформбюро» отказались комментировать ход проверки. По данным местных СМИ, районная прокуратура выясняет, был ли открыт доступ в здание — собственник должен огораживать стройплощадку и выставлять охрану. Школу № 155, где учится пострадавшая, проверяют на предмет профилактики безнадзорности.

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