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13:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Октябрьске 9-летний мальчик на санках протаранил «Приору»

В результате случившегося мальчик получил ушиб колена.

В воскресенье, 22 января, примерно в 12 часов дня в Октябрьске произошло ДТП с участием ребенка, пишет «Маленькая Сызрань».

По данным портала, 9-летний мальчик скатился с горки прямо на проезжую часть и врезался в правый бок «Приоры», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результате случившегося мальчик получил ушиб колена. Его увезли в центральную городскую больницу.

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