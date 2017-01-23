В Октябрьске 9-летний мальчик на санках протаранил «Приору»

В воскресенье, 22 января, примерно в 12 часов дня в Октябрьске произошло ДТП с участием ребенка, пишет «Маленькая Сызрань».

По данным портала, 9-летний мальчик скатился с горки прямо на проезжую часть и врезался в правый бок «Приоры», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результате случившегося мальчик получил ушиб колена. Его увезли в центральную городскую больницу.