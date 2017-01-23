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12:41 (мск), источник: Sputnik.md

Взрыв произошел в жилом доме в Тараклийском районе

В Тараклийском районе спасателей вызвали для ликвидации последствий взрыва в частном жилом доме, в результате которого пострадал его хозяин.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Взрыв произошел в частном жилом доме, расположенном в селе Самурза Тараклийского района, сообщили в понедельник в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

По информации источника, инцидент зарегистрировали во второй половине дня воскресенья. Спасателей вызвала соседка, увидевшая взрыв на кухне в доме мужчины. Прибывшие на место происшествия специалисты возгорания не обнаружили. В то же время кухня оказалась полностью разрушена.

В результате случившегося 48-летний хозяин получил ожоги второй степени рук и лица. Ему потребовалась медицинская помощь.

В причинах произошедшего предстоит разбираться специалистам. По предварительной версии, взрыв произошел из-за неверной эксплуатации газового оборудования.

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