Взрыв произошел в жилом доме в Тараклийском районе

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Взрыв произошел в частном жилом доме, расположенном в селе Самурза Тараклийского района, сообщили в понедельник в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

По информации источника, инцидент зарегистрировали во второй половине дня воскресенья. Спасателей вызвала соседка, увидевшая взрыв на кухне в доме мужчины. Прибывшие на место происшествия специалисты возгорания не обнаружили. В то же время кухня оказалась полностью разрушена.

В результате случившегося 48-летний хозяин получил ожоги второй степени рук и лица. Ему потребовалась медицинская помощь.