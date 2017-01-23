По факту стрельбы в Верхней Пышме проводится проверка

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту стрельбы в одном из жилых домов в Верхней Пышме, в результате которой пострадали 2 человека. Об этом сообщается в понедельник, 23 января, на сайте прокуратуры Свердловской области.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действиям сотрудника прокуратуры г. Кировграда, а также обоснованности применения им травматического оружия», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 20 января, в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Уральских Рабочих. По предварительным данным, старший помощник прокурора г. Кировграда Юрий Латыпов находился в своей квартире, услышал шум и вышел в подъезд.

«После чего произошел бытовой конфликт между ним и группой молодых людей, среди которых была 17-летняя девушка, — говорится в сообщении. — Сотрудник прокуратуры, получив в ходе конфликта телесные повреждения, применил зарегистрированное травматическое оружие, которое находилось у него с собой».

В результате инцидента пострадали 2 человека — молодой мужчина и 17-летняя девушка.