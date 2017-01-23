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12:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пенсионерка пострадала в ДТП с иномаркой в Ростове

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пенсионерка пострадала в ДТП с иномаркой в донской столице 23 января, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошел в 9.40 на улице Раздорской.

Автомобиль BMW сбил 79-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована в БСМП-2.

По факту произошедшего проводится проверка.

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