Пенсионерка пострадала в ДТП с иномаркой в Ростове
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пенсионерка пострадала в ДТП с иномаркой в донской столице 23 января, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.
Инцидент произошел в 9.40 на улице Раздорской.
Автомобиль BMW сбил 79-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована в БСМП-2.
По факту произошедшего проводится проверка.