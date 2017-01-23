Стало известно, что в смертельной аварии у Борового Матюшино пострадала 5-месячная девочка
Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга.
Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга.
(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Стали известны новые подробности смертельной аварии возле Борового Матюшино. Как оказалось, в результате столкновения двух иномарок пострадала 5-месячная девочка, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.
Напомним, трагедия случилась в шестом часу вечера 21 января в Лаишевском районе. 43-летняя
В результате столкновения женщина, управлявшая «Шевроле», от полученных травм скончалась на месте ДТП. Женщина за рулем «Фольксвагена», 55-летняя пассажирка с многочисленными травмами, а также 5-месячная девочка с ушибом головного мозга были госпитализированы.