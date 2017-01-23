Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали, после того как посетительница получила сообщение о бомбе

Инцидент произошел вечером 22 января. В полицию позвонила 40-летняя безработная москвичка, имеющая на иждивении троих детей, которая сообщила, что в одной из соцсетей ей пришла информация о том, что кинотеатр «5 звезд» на ул. Бахрушина, в помещении которого она сейчас находится вместе с четырьмя детьми, находится бомба.

«На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Заявительница пояснила, что ее постоянно преследуют масоны, которым она, якобы, “перешла дорогу”, что ее хотят убить, а также о том, что энергетика собирается у нее в голове, и она перестает контролировать свои действия», — пояснил источник.

Из соображений безопасности правоохранители оцепили здание и провели полную эвакуацию кинотеатра — в общей сложности на улицу вывели 1,5 тыс. человек. В ходе осмотра помещений и прилегающей территории ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было.

По факту случившегося проводится проверка, заключил источник.