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13:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали, после того как посетительница получила сообщение о бомбе

В Москве женщина сообщила о взрывном устройстве в кинотеатре «5 звезд», в результате чего из здания были эвакуированы 1,5 тыс. человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Агентство «Москва»

Инцидент произошел вечером 22 января. В полицию позвонила 40-летняя безработная москвичка, имеющая на иждивении троих детей, которая сообщила, что в одной из соцсетей ей пришла информация о том, что кинотеатр «5 звезд» на ул. Бахрушина, в помещении которого она сейчас находится вместе с четырьмя детьми, находится бомба.

«На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Заявительница пояснила, что ее постоянно преследуют масоны, которым она, якобы, “перешла дорогу”, что ее хотят убить, а также о том, что энергетика собирается у нее в голове, и она перестает контролировать свои действия», — пояснил источник.

Из соображений безопасности правоохранители оцепили здание и провели полную эвакуацию кинотеатра — в общей сложности на улицу вывели 1,5 тыс. человек. В ходе осмотра помещений и прилегающей территории ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было.

По факту случившегося проводится проверка, заключил источник.

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