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13:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Причины отравления газом многодетной семьи на Среднем Урале установят следователи

На Среднем Урале следователи выясняют причины отравления угарным газом пятерых детей и их родителей. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 22 января в доме по улице Пионеров в поселке Арти, где проживает данная семья, топилась печь. Предположительно, до того как топливо полностью сгорело, членами семьи была закрыта заслонка печи (так называемая «вьюшка»), в результате чего продукты горения стали поступать в дом.

«К счастью, трагических последствий удалось избежать. Проснувшаяся утром хозяйка дома почувствовала себя плохо и вызвала “скорую помощь”. По приезду врачей в больницу были доставлены все члены данной семьи — родители и пятеро их детей (три девочки и два мальчика) в возрасте от 4 до 11 лет. В настоящий момент их состояние здоровья опасений не вызывает», — рассказали в следствии.

Сейчас проводится проверка. Будут выясняться непосредственные причины случившегося, степень тяжести вреда здоровью пострадавших, а также то, насколько своевременные и полные меры профилактического характера применялись уполномоченными органами в отношении данной многодетной семьи.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, свою проверку по факту ЧП также проводит полиция.

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