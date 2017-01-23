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13:21 (мск), источник: Новости Перми

В Перми арестовали лжецелительницу

В Закамске стражи порядка задержали 32-летнюю жительницу Краснокамска. Под видом предоставления экстрасенсорных услуг она втиралась в доверие к пенсионерке, а потом украла ее сбережения.

В октябре 2016 года в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Несколько месяцев назад она познакомилась с женщиной, которая предоставляла свои услуги в «обрядах лечения». Часто «целительница» стала приходить в квартиру пенсионерки для проведения сеансов.

В один из таких визитов она похитила у потерпевшей денежные сбережения и ювелирные украшения. Общий причинённый ущерб составил 135 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мошенница представилась пожилой женщине вымышленным именем. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в Ленинском районе г. Перми.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники проверяют подозреваемую на причастность к другим противоправным деяниям.

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