В Перми арестовали лжецелительницу

В октябре 2016 года в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Несколько месяцев назад она познакомилась с женщиной, которая предоставляла свои услуги в «обрядах лечения». Часто «целительница» стала приходить в квартиру пенсионерки для проведения сеансов.

В один из таких визитов она похитила у потерпевшей денежные сбережения и ювелирные украшения. Общий причинённый ущерб составил 135 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мошенница представилась пожилой женщине вымышленным именем. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в Ленинском районе г. Перми.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники проверяют подозреваемую на причастность к другим противоправным деяниям.