У омского ТК «Миллениум» из-за снега рухнул козырек

Как сообщили очевидцы в соцсетях сегодня, 23 января, около 15:30 часов у торгового центра «Миллениум», расположенного по улице Фрунзе, под весом снега упал строительный козырек. Он находился перед главным входом, за минуту до происшествия под ним прошли три человека, отмечается в сообщении. К счастью, в момент падения конструкции под ней никого не оказалось.

— А всего-то надо брать лопату и чистить иногда! Но всем лень! И кого винить думаете на этот раз? Опять чиновников? Может, пора сознательность проявлять всем членам общества? — прокомментировала Татьяна Пальшина.