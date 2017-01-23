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13:22 (мск), источник: Om1.ru

У омского ТК «Миллениум» из-за снега рухнул козырек

Конструкция обвалилась под тяжестью скопившихся осадков.

Как сообщили очевидцы в соцсетях сегодня, 23 января, около 15:30 часов у торгового центра «Миллениум», расположенного по улице Фрунзе, под весом снега упал строительный козырек. Он находился перед главным входом, за минуту до происшествия под ним прошли три человека, отмечается в сообщении. К счастью, в момент падения конструкции под ней никого не оказалось.

 — А всего-то надо брать лопату и чистить иногда! Но всем лень! И кого винить думаете на этот раз? Опять чиновников? Может, пора сознательность проявлять всем членам общества? — прокомментировала Татьяна Пальшина.

В обсуждении горожане заметили, что в городе не один такой козырек, который может вот-вот обрушиться. Напомним, управляющим компаниям, собственникам, учреждениям и предпринимателям мэрия Омска грозит уголовной ответственностью за сосульки и наледь на крышах зданий.

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