У омского ТК «Миллениум» из-за снега рухнул козырек
Конструкция обвалилась под тяжестью скопившихся осадков.
Конструкция обвалилась под тяжестью скопившихся осадков.
Как сообщили очевидцы в соцсетях сегодня, 23 января, около 15:30 часов у торгового центра «Миллениум», расположенного по улице Фрунзе, под весом снега упал строительный козырек. Он находился перед главным входом, за минуту до происшествия под ним прошли три человека, отмечается в сообщении. К счастью, в момент падения конструкции под ней никого не оказалось.
— А
В обсуждении горожане заметили, что в городе не один такой козырек, который может