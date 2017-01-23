В Омской области из молитвенного дома украли 20 шоколадок

Накануне в полицию Марьяновского района обратился местный житель. Мужчина утром обнаружил, что в молитвенным доме, расположенном в поселении, ночью кто-то побывал.

Неизвестный выдавил стекло в доме и проник внутрь. Однако, оказалось, что некто залез в дом не просто так, а с целью поживиться. Только похищенные вещи оказались нетипичными для воров.

Как стало известно порталу Om1.ru, из молитвенного дома неизвестный украл 20 шоколадок. Стоимость ущерба составила 1 тысячу рублей. Установлено, что вор был в перчатках, и отпечатков пальцев он не оставил. Остается гадать, как неизвестный пролез в форточку — возможно, он некрепкого телосложения, либо же орудовал подросток.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает сладкоежку.