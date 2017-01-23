В больнице Киева умер мальчик, пострадавший во время пожара из-за ссоры родителей в Одесской области

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, рано утром в одесскую полицию позвонили из столичной больницы, чтобы сообщить о смерти ребенка, который получил ожоги 73% поверхности тела.

Представитель подчеркнул, что, таким образом, открытое ранее уголовное производство (попытка умышленного убийства) является умышленным убийством, доведенным до конца.

«Вероятно, производство будет переквалифицировано. Установлено, что бензин разлил 37-летний отчим ребенка во время ссоры с супругой — матерью мальчика. Она сейчас в Киеве на лечении, состояние ее тяжелое — ожоги 65%. В одесской больнице — второй ребенок», — рассказали в главке.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области в частном доме глава семьи во время ссоры с супругой умышленно разлил бензин и пригрозил, что подожжет дом. Возникло возгорание, находящиеся в доме дети, в возрасте 4-х и 6-ти лет, а также их 25-летняя мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

18 января на лечение из Одессы в Киев были переправлены пребывавшие в тяжелом состоянии женщина и 6-летний мальчик. Младший ребенок (4-летняя девочка) в настоящее время находится в медицинском учреждении Одессы.