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13:57 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге закрыли производство по жалобе Грозовского на отвод адвоката

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник прекратил производство по жалобе отстраненного от служения священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в педофилии, в связи с ее отзывом заявителями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга в ноябре прошлого года отклонил жалобу на отвод адвоката Грозовского Михаила Уткина, которого отстранил от дела следователь Александр Гаврилов. В конце декабря представитель Петербургского управления СК РФ сообщал РИА Новости, что руководитель ведомства Александр Клаус отменил постановление следователя Гаврилова об отводе адвоката Уткина.

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Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе заседания Грозовский и его адвокат Уткин заявили об отзыве своих жалоб, в этой связи суд постановил прекратить апелляционное производство.

Как заявил журналистам адвокат Уткин, 23 декабря ему стало известно, что дело Грозовского передали следователю Смирнову. Адвокат добавил, что ему ничего не известно о перспективах дальнейшего участия в деле следователя Гаврилова.

Вместе с тем представитель управления Следственного комитета по Петербургу в понедельник заявил РИА Новости, что следователь Гаврилов в настоящее время находится в отпуске, и на его срок дело передано другому следователю. Сведений об отстранении от дела следователя Гаврилова представитель ведомства не имеет.

Ранее адвокат Уткин заявлял, что нашел людей, которые дали показания, «свидетельствующие о невозможности совершения преступления». По словам адвоката, следователь Гаврилов после допроса этих лиц отстранил его от участия в деле, заявив, что эти показания «противоречат позиции отца Глеба».

Следственный комитет Петербурга обвиняет Грозовского в совершении развратных действий в отношении трех девочек. Один эпизод произошел, по данным СК, летом 2011 года в православном детском лагере в Ленинградской области, еще два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции. С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Ранее сообщалось, что 17 сентября 2016 года он был доставлен в СИЗО Петербурга после экстрадиции из Израиля.

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