Женщина-водитель пострадала в тройном ДТП в Лунинецком районе

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.30 на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница России. По предварительной информации, 32-летний житель Орши управлял автомобилем «Ауди А6». На 335-м км, совершая обгон, на встречной полосе он столкнулся с «Опелем Астра», который от удара выбросило на противоположную сторону дороги. В этот момент произошло лобовое столкновение с автомобилем «Опель Корса», за рулем которого находился житель Лунинецкого района 1993 года рождения.

За рулем «Опеля Астра» находилась проживающая в Микашевичах 39-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. О самочувствии остальных участников ДТП не сообщается.