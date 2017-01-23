Женщина-водитель пострадала в тройном ДТП в Лунинецком районе
23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе на трассе произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе на трассе произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
За рулем «Опеля Астра» находилась проживающая в Микашевичах 39-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. О самочувствии остальных участников ДТП не сообщается.
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