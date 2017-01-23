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13:46 (мск), источник: БЕЛТА

Женщина-водитель пострадала в тройном ДТП в Лунинецком районе

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе на трассе произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.30 на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница России. По предварительной информации, 32-летний житель Орши управлял автомобилем «Ауди А6». На 335-м км, совершая обгон, на встречной полосе он столкнулся с «Опелем Астра», который от удара выбросило на противоположную сторону дороги. В этот момент произошло лобовое столкновение с автомобилем «Опель Корса», за рулем которого находился житель Лунинецкого района 1993 года рождения.

За рулем «Опеля Астра» находилась проживающая в Микашевичах 39-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. О самочувствии остальных участников ДТП не сообщается.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

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