Сотрудница мэрии Братска оказалась подозреваемой в убийстве своих детей

Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

— Через год она должна была выйти на работу, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, 31-летняя жительница Братска задушила дочь и сына в ночь на 19 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

Спустя некоторое время уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова предложила смягчить закон о врачебной тайне после трагедии в Братске. Детский омбудсмен полагает, что в законе необходимо установить исключения для тех случаев, когда родители страдают психическими заболеваниями. По ее словам, в этом ключе раскрытие врачебной тайны должно быть уместно.

Подозреваемую поместили в психиатрическую больницу. Следственные действия в отношении женщины сейчас не проводятся.

На днях в больницах Братска завершили выездную проверку специалисты Минздрава региона. Ее результаты будут озвучены в ближайшее время.