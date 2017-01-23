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16:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудница мэрии Братска оказалась подозреваемой в убийстве своих детей

Сотрудница администрации Братска выступает подозреваемой в убийстве дочери и сына. В настоящее время женщина находится в декретном отпуске.

Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

— Через год она должна была выйти на работу, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, 31-летняя жительница Братска задушила дочь и сына в ночь на 19 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

Спустя некоторое время уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова предложила смягчить закон о врачебной тайне после трагедии в Братске. Детский омбудсмен полагает, что в законе необходимо установить исключения для тех случаев, когда родители страдают психическими заболеваниями. По ее словам, в этом ключе раскрытие врачебной тайны должно быть уместно.

Подозреваемую поместили в психиатрическую больницу. Следственные действия в отношении женщины сейчас не проводятся.

На днях в больницах Братска завершили выездную проверку специалисты Минздрава региона. Ее результаты будут озвучены в ближайшее время.

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