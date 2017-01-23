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13:53 (мск), источник: РИА Новости

На Урале семья из семи человек отравилась угарным газом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, отравились угарным газом в свердловском поселке Арти, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.

Утром 23 января в больницу с признаками отравления угарным газом сначала были доставлены шесть жителей поселка Арти — женщина, трое ее дочерей и двое сыновей. По предварительным данным, ЧП случилось из-за того, что заслонка затопленной ранее печи была закрыта слишком рано.

«По приезду врачей в больницу были доставлены все члены данной семьи — родители и пятеро их детей (три девочки и два мальчика) в возрасте от четырех до 11 лет. В настоящий момент их состояние здоровья опасений не вызывает», — уточняет СУСК.

Следственным управлением по факту начата доследственная проверка.

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