На Урале семья из семи человек отравилась угарным газом

Утром 23 января в больницу с признаками отравления угарным газом сначала были доставлены шесть жителей поселка Арти — женщина, трое ее дочерей и двое сыновей. По предварительным данным, ЧП случилось из-за того, что заслонка затопленной ранее печи была закрыта слишком рано.

«По приезду врачей в больницу были доставлены все члены данной семьи — родители и пятеро их детей (три девочки и два мальчика) в возрасте от четырех до 11 лет. В настоящий момент их состояние здоровья опасений не вызывает», — уточняет СУСК.

Следственным управлением по факту начата доследственная проверка.