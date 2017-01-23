На Урале семья из семи человек отравилась угарным газом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, отравились угарным газом в свердловском поселке Арти, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, отравились угарным газом в свердловском поселке Арти, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.
Утром 23 января в больницу с признаками отравления угарным газом сначала были доставлены шесть жителей поселка Арти — женщина, трое ее дочерей и двое сыновей. По предварительным данным, ЧП случилось
«По приезду врачей в больницу были доставлены все члены данной семьи — родители и пятеро их детей (три девочки и два мальчика) в возрасте от четырех до 11 лет. В настоящий момент их состояние здоровья опасений не вызывает», — уточняет СУСК.
Следственным управлением по факту начата доследственная проверка.