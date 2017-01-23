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13:54 (мск), источник: РИА Новости

Суд рассмотрит продление ареста чиновникам по делу о «Екатеринбург Арене»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста бывшим заместителям министра по управлению госимуществом Свердловской области Артему Богачеву и Константину Никанорову по делу о коррупции в рамках реконструкции стадиона «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что по данному делу взяты под стражу глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков и его заместитель Артем Богачев. Бывшего заместителя главы МУГИСО Константина Никанорова отправили под домашний арест. Позже под домашний арест были помещены и Пьянков с Богачевым. Пьянкову, с которым в конце сентября не стали перезаключать контракт, 24 октября 2016 года меру пресечения изменили на освобождение под залог.

По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на 31,5 миллиона рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости.

«Ходатайство следствия будет рассмотрено в 11.00 по местному времени. Следствие просит продлить срок домашнего ареста Богачеву до 25 апреля, а Никанорову — до 26 апреля», — сказала представитель райсуда.

Стадион «Екатеринбург Арена», который после реконструкции будет вмещать 35 тысяч зрителей, планируется сдать в эксплуатацию в конце 2017 года. Арена примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

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