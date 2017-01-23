Один из погибших при взрыве на птицефабрике под Омском не входил в бригаду и пришёл помогать коллегам
Завершено расследование несчастного случая, который произошёл в Ростовке 7 ноября и унёс жизни двоих рабочих птицефабрики «Сибирская».
Завершено расследование несчастного случая, который произошёл в Ростовке 7 ноября и унёс жизни двоих рабочих птицефабрики «Сибирская».
Профсоюз работников агропромышленного комплекса поделился результатами расследования ноябрьского взрыва на птицефабрике «Сибирская» в Ростовке. Восстановлена полная картина происшествия.
В тот день, 7 ноября 2016 года, бригаде из четырёх
Вшестером сотрудники птицефабрики принялись за работу. Вдруг раздался взрыв. Позже выяснилось: воспламенились горючие газы, высвободившиеся из напорного коллектора. Источник огня
Один из
Комиссия определила, что у несчастного случая было три причины.
Напомним, что сейчас следственный комитет по Омской области расследует уголовное дело по факту гибели двух человек на производстве. Когда следствие окончится, ведомство озвучит конкретные имена виноватых.