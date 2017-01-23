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14:02 (мск), источник: Om1.ru

Один из погибших при взрыве на птицефабрике под Омском не входил в бригаду и пришёл помогать коллегам

Завершено расследование несчастного случая, который произошёл в Ростовке 7 ноября и унёс жизни двоих рабочих птицефабрики «Сибирская».

Профсоюз работников агропромышленного комплекса поделился результатами расследования ноябрьского взрыва на птицефабрике «Сибирская» в Ростовке. Восстановлена полная картина происшествия.

В тот день, 7 ноября 2016 года, бригаде из четырёх слесарей-сантехников и одного слесаря КИПиА погучили заменить задвижки в действующей канализационно-насосной станции. Рабочие взяли переносной насос «Гном» и приступили к работе. Однако из-под крышки задвижки хлынуло столько сточных вод, что бригада попросту не успевала их откачивать. Машинное отделение затопило. На подмогу явился дежурный оператор насосной станции с дополнительным насосом.

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Вшестером сотрудники птицефабрики принялись за работу. Вдруг раздался взрыв. Позже выяснилось: воспламенились горючие газы, высвободившиеся из напорного коллектора. Источник огня по-прежнему остаётся неустановленным.

Один из слесарей-сантехников погиб на месте. Остальных пятерых рабочих доставили в больницу. Больше всего пострадал дежурный оператор, который не входил в бригаду, а просто помогал коллегам. Мужчина получил ожоги площадью 70% тела, ожоговую болезнь и крайне тяжёлый ожоговый шок. Врачи боролись за его жизнь, но спасти рабочего было не в их силах. Через несколько дней оператор скончался в больнице.

Комиссия определила, что у несчастного случая было три причины. Во-первых, опасные работы были организованы с нарушениями. Слесари трудились без наряда допуска и без газоанализаторов. К тому же в машинном отделении КНС не было проточной вентиляции. Во-вторых, в помещении КНС не было аварийной сигнализации, которая реагировала бы на превышение предельно допустимой концентрации опасных газов. В-третьих, с рабочими не проводили учения, поэтому они не смогли быстро сориентироваться в аварийной ситуации.

Напомним, что сейчас следственный комитет по Омской области расследует уголовное дело по факту гибели двух человек на производстве. Когда следствие окончится, ведомство озвучит конкретные имена виноватых.

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Один из погибших при взрыве на птицефабрике под Омском не входил в бригаду и пришёл помогать коллегам
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