В Камышине задержана банда, вымогавшая деньги у бизнесменов

Полицейские задержали банду из шести человек, вымогавших у предпринимателей деньги в Камышине.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержанные оказались неработающими местными жителями, трое из которых ранее были судимы. С начала октября прошлого года они похитили из крестьянско-фермерского хозяйства оборудование, восемь голов скота и сельскохозяйственную продукцию. Общий ущерб составил около 200 000 рублей. Кроме того, выяснилось, что один из задержанных ранее работал в этом хозяйстве и знал об имеющемся в КФХ имуществе и состоянии охраны. Подозреваемые сознались в содеянном. Выяснилось, что часть похищенного они продали, а деньги потратили на свои нужды.

В результате обыска полицейские изъяли у задержанных два травматических и один пневматический пистолет, три магазина от автомата Калашникова, 13 государственных регистрационных знаков, два ПТС, автомобиль, ноутбук, мобильные телефоны, сим-карты, похищенные две единицы крупного рогатого скота.

В настоящее время трое задержанных находятся в изоляторе временного содержания, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За содеянное участникам банды грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению умышленного повреждения автомобилей и вымогательстве денег у предпринимателей.