В Камышине задержана банда, вымогавшая деньги у бизнесменов
За содеянное задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
За содеянное задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
Полицейские задержали банду из шести человек, вымогавших у предпринимателей деньги в Камышине.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В результате обыска полицейские изъяли у задержанных два травматических и один пневматический пистолет, три магазина от автомата Калашникова, 13 государственных регистрационных знаков, два ПТС, автомобиль, ноутбук, мобильные телефоны,
В настоящее время трое задержанных находятся в изоляторе временного содержания, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За содеянное участникам банды грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению умышленного повреждения автомобилей и вымогательстве денег у предпринимателей.