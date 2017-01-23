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14:34 (мск), источник: Новый Калининград

Заблудившийся рыбак несколько часов бродил по Куршскому заливу

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину.

Заблудившийся рыбак несколько часов бродил по ледовому полю Куршского залива. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в субботу. Мужчина заблудился в районе поселка Заливино. На поиски рыбака на судне на воздушной подушке вышли спасатели. Около полуночи рыболова нашли в 12 километрах от берега. Мужчину доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

На следующий день в Калининградском заливе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Это произошло в полутора километрах от берега. Рыбаки, ставшие свидетелями происшествия, помогли пострадавшему выбраться из воды и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС доставили мужчину на берег и передали медикам.

В поисково-спасательных работах в выходные дни принимали участие 8 сотрудников МЧС, было задействовано 3 единицы техники.

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