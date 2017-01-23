Заблудившийся рыбак несколько часов бродил по Куршскому заливу
Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину.
Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину.
Заблудившийся рыбак несколько часов бродил по ледовому полю Куршского залива. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
Инцидент произошел в субботу. Мужчина заблудился в районе поселка Заливино. На поиски рыбака на судне на воздушной подушке вышли спасатели. Около полуночи рыболова нашли в 12 километрах от берега. Мужчину доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.
На следующий день в Калининградском заливе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Это произошло в полутора километрах от берега. Рыбаки, ставшие свидетелями происшествия, помогли пострадавшему выбраться из воды и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС доставили мужчину на берег и передали медикам.
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