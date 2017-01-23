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16:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве сына

Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве сына. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, ночью 22 января 2017 года в квартире дома, расположенного в Западном переулке, 59-летний подозреваемый ударил 32-летнего сына ножом в живот. Потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, и в тот же день мужчина умер. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый в совершении преступления сознался. Он пояснил следователям, что сын, находившийся в нетрезвом виде, стал оскорблять свою мать и попытался ее ударить. Вступившись за жену, мужчина и ударил его ножом. Он добавил также, что ранее сын регулярно в нетрезвом виде избивал родителей на бытовой почве.

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