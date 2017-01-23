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14:14 (мск), источник: Nakanune.ru

Облсуд отказал одному из лидеров ОПС «Уралмаш» в пересмотре дела

Свердловский областной суд отказал одному из лидеров ОПС «Уралмаш», бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Александру Куковякину в пересмотре дела. Его апелляция отклонена.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

Рассмотрение апелляции состоялось сегодня в областном суде.

Напомним, Куковякин был признан судом виновным в мошенничестве с активами Тавдинского гидролизного завода. Ранее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.

Куковякин свою вину в совершении преступлений признал полностью.

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