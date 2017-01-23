Облсуд отказал одному из лидеров ОПС «Уралмаш» в пересмотре дела

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

Рассмотрение апелляции состоялось сегодня в областном суде.

Напомним, Куковякин был признан судом виновным в мошенничестве с активами Тавдинского гидролизного завода. Ранее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.

Куковякин свою вину в совершении преступлений признал полностью.