Облсуд отказал одному из лидеров ОПС «Уралмаш» в пересмотре дела
Свердловский областной суд отказал одному из лидеров ОПС «Уралмаш», бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Александру Куковякину в пересмотре дела. Его апелляция отклонена.
Свердловский областной суд отказал одному из лидеров ОПС «Уралмаш», бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Александру Куковякину в пересмотре дела. Его апелляция отклонена.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Рассмотрение апелляции состоялось сегодня в областном суде.
Напомним, Куковякин был признан судом виновным в мошенничестве с активами Тавдинского гидролизного завода. Ранее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.
Куковякин свою вину в совершении преступлений признал полностью.