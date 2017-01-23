СКР: в Чердыни заключённый покалечил надзирателя банкой с водой

41-летний осуждённый ИК-4 в Чердынском районе ответит в суде за нападение на сотрудника колонии.

По версии СКР, 5 августа 2015 года мужчина бросил в надзирателя стеклянную банку с водой. В результате потерпевший получил перелом ногтевой фаланги стопы.

Заключённого будут судить по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы).