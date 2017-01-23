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14:11 (мск), источник: Om1.ru

Омский мошенник продал югорчанину несуществующий планшет

Омич потребовал преоплату, а получив деньги, сразу же пропал.

Сотрудники уголовного возраста задержали омича, подозреваемого в мошенничестве. Очередной жертвой интернет-мошенничества стал житель Югорска Ханты-Мансийского автономного округа.

Югорчанин обратился в полицию Омска с сообщением о краже у него 4 тысяч рублей. Мужчина на одном из сайтов в интернете купил планшет, который так и не получил. Связаться с продавцом у него не получилось — с тех пор, как деньги поступили на его счет, телефон не отвечал.

Полицейским удалось установить, что номер телефона принадлежит жителю Омска. Вскоре силовики уже задержали 30-летнего подозреваемого, который уже был судим. Полицейским рецидивист рассказал, что разметил в интернете объявление о продаже планшета за 14 тысяч рублей. Заинтересовавшемся югорчанину мошенник объяснил, что находится в Ханты-Мансийском автономном округе и может прислать товар с курьером и потребовал предоплату. Получив деньги, омич тут же заблокировал симку.

Омичу за мошенничество грозит срок до 2-х лет.

УМВД России по г. Омску предупреждает:

 — Чтобы не стать жертвой мошеннических действий в сети Интернет, убедитесь в подлинности размещенной информации на том или ином ресурсе. Не поддавайтесь уговорам о переводе денежных средств на неизвестный банковский счет. Требуйте предоставления полных реквизитов с наименованием банка и лица, которому вы намерены перевести деньги. В случае если в отношении Вас были совершены мошеннические действия, обратитесь в полицию.

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