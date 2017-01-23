Следствие выясняет обстоятельства гибели человека в парке львов в Крыму
23 января.
23 января.
«15 января в подсобном помещении на территории парка львов “Тайган” обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями», — говорится в
Уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), выясняются обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз.
Парк «Тайган» — крупный питомник львов, тигров и других зверей — основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища крымский бизнесмен Олег Зубков. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк «Сказка».