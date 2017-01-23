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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Следствие выясняет обстоятельства гибели человека в парке львов в Крыму

23 января. Interfax-Russia.ru — Уголовное дело возбуждено в связи со смертью мужчины в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по республике в понедельник.

«15 января в подсобном помещении на территории парка львов “Тайган” обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), выясняются обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз.

Парк «Тайган» — крупный питомник львов, тигров и других зверей — основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища крымский бизнесмен Олег Зубков. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк «Сказка».

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