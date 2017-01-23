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14:11 (мск), источник: Sputnik.md

Муж избил жену-попрошайку перед зданием МВД

Мужчина подозрительной внешности бил свою жену и заставлял ее попрошайничать у здания МВД в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Мужчина набросился на женщину, просившую милостыню напротив здания МВД в Кишиневе, и принялся ее избивать на глазах у прохожих.

Инцидент имел место в дневное время суток. На появившейся в интернете видеозаписи можно увидеть, как мужчина сперва обращается к сидящей на тротуаре и согнувшейся в три погибели женщине, закутанной в платок.

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Затем видно, как к мужчине подошли двое парней и попытались защитить нищенку. Но агрессор не унимался и нанес женщине несколько ударов, когда она пыталась подняться на ноги и уйти. Затем он попытался скрыться, но вызванные на место происшествия полицейские догнали его и задержали.

Очевидцы отмечают, что нарушитель порядка был пьян и утверждал, что нищенка — это якобы его жена.

СМИ сообщают, что, по данным очевидцев, задержанный неоднократно издевался над этой женщиной на глазах у прохожих.

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