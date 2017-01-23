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14:18 (мск), источник: Kazinform

Актюбинка после выписки из роддома продала ребенка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Актюбинка после выписки из родильного дома продала ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь ДВД Актюбинской области Лаура Забих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Продажа новорожденного ребенка зарегистрирована 18 января 2017 года. «Женщина сейчас находится в СИЗО. По факту продажи заведено уголовное дело согласно статьи Уголовного кодекса “Торговля несовершеннолетними”», — сообщили в ДВД.

Если вина подсудимой будет доказана, то ей грозит лишение свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

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