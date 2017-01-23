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14:51 (мск), источник: ТАСС

СК в Новосибирске расследует дело нянечки, привязавшей к кровати годовалого ребенка

Инцидент произошел в инфекционном отделении детской больницы.

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с годовалым ребенком в инфекционном отделении детской больницы, передав затем его в следственное управление СК России по Новосибирской области, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 17 января ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение Детской клинической городской больницы № 3. В связи с необходимостью прохождения родителями флюорографии, ребенка на некоторое время было предложено оставить под присмотром нянечки благотворительного фонда, оказывающего в данном медицинском учреждении услуги по уходу за детьми.

«Как установили следователи, нянечка покинула свое рабочее место раньше времени, оставив малолетнего ребенка без присмотра, предварительно привязав запястья его рук к кровати», — уточнил СК.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

По инициативе следствия надзорным органом уголовное дело передано для дальнейшего расследования в производство следователя СК России по Новосибирской области. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

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