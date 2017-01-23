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14:45 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале директор фирмы шантажировал студентку интимной перепиской

В Челябинске вынесли приговор по делу о шантаже, жертвой которого стала приезжая студентка одного из вузов города.

За три месяца «друг по переписке» выманил у нее всю наличность, а кроме того планшет, ноутбук и телефон. В случае отказа грозился обнародовать в открытом доступе компрометирующие девушку материалы, сообщили в понедельник в Тракторозаводском суде Челябинска.

Как установило следствие, шантажистом оказался 32-летний директор одной из челябинских фирм, глава семейства и отец двух детей, в свободное время не брезговавший побочными заработками в интернете.

Познакомившись в соцсети с 20-летней студенткой, мужчина закрутил с ней «роман по переписке», вошел в доверие и, получив компрометирующие материалы, перешел к прямому шантажу.

— С февраля по апрель прошлого года подсудимый потребовал от девушки передачи денег и ценных вещей, которые потерпевшая оставляла для него в виде «закладок» в заранее оговоренных местах, — сообщила консультант Тракторозаводского суда Челябинска Ирина Савинкова. — Сумма ущерба за это время превысила 35 тысяч рублей. Когда платить стало не чем, а угрозы не прекратились, студентка обратилась в правоохранительные органы.

Сразу же после задержания шантажист полностью признал вину и ходатайствовал перед судом о рассмотрении его дела в особом порядке, предполагающем назначение не более двух третей предусмотренного законом наказания.

Действия подудимого были квалифицированы по статье о вымогательстве под угрозой распространения сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего (часть 1 статьи 163 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Однако с учетом смягчающих обстоятельств суд ограничился условным сроком, взыскав с шантажиста всю сумму причиненного ущерба.

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