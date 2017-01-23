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14:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

ГИБДД Казани разыскивает двух скрывшихся с места ДТП водителей

Пострадавшая пенсионерка получил ушиб грудной клетки.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого упала 60-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло 17 января в 19.00 на улице Чуйкова напротив дома № 3. В автобусе упала 60-летняя женщина. Водитель скрылся с места происшествия. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей ушиб грудной клетки.

Также сотрудники ГИБДД Казани разыскивают водителя, который 19 января в 18.00 на перекрестке улиц Бутлерова и Толстого на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девушку. Водитель с места ДТП скрылся, а пострадавшая получила ушиб ноги.

Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев данных происшествий откликнуться по телефону (843) 5−333−848.

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ГИБДД Казани разыскивает двух скрывшихся с места ДТП водителей
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