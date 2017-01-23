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14:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре тезкам-наркоторговцам на двоих дали почти 25 лет тюрьмы

Ленинский районный суд города Краснодара вынес приговор в отношении двух жителей Иркутской области, которых обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В суде установили, что Александр Васильевич Михайлов и Александр Викторович Михайлов делали закладки с наркотиками в разных районах Краснодара. Их задержали 19 октября 2015 года в 20:00 около улицы Одесской, 20. Во время досмотра у них нашли более 6 г синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

На съемной квартире Михайловых нашли электронные весы, фасовочные пакетики и 675 свертков с наркотиками массой более 900 г.

Одному из фигурантов суд назначил наказание в 9 лет и 8 месяцев, второму — 15 лет заключения. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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