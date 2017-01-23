Toyota скатилась с горы и врезалась в мусорные баки в микрорайоне Ершовском в Иркутске

Автомобиль Toyota, за рулем которого находилась женщина, спустился с горы и придавил мусорные баки в микрорайоне Ершовском в Иркутске сегодня, 23 января. Правоохранители привлекли автоледи к административной ответственности за порчу муниципального имущества. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МУ МВД России «Иркутское».

— Водитель трезвая, с документами у нее все в порядке, — рассказали в ведомстве.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.