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16:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Toyota скатилась с горы и врезалась в мусорные баки в микрорайоне Ершовском в Иркутске

Водителя привлекли к административной ответственности за порчу имущества.

Автомобиль Toyota, за рулем которого находилась женщина, спустился с горы и придавил мусорные баки в микрорайоне Ершовском в Иркутске сегодня, 23 января. Правоохранители привлекли автоледи к административной ответственности за порчу муниципального имущества. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МУ МВД России «Иркутское».

— Водитель трезвая, с документами у нее все в порядке, — рассказали в ведомстве.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

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