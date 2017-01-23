В центре Петербурга у фотографов отобрали двух замученных сов

В Петербурге у фотографов-эксплуататоров изъяли двух искалеченных сов, сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию. Инспекторы забрали измученных птиц у живодеров накануне у Исаакиевского собора.

На момент изъятия совы находились в плохом состоянии. У одной из птиц обнаружили гематому, а у другой практически нет хвоста и нарушено оперение. Сов передали ветеринарам для последующего лечения. Недобросовестным фотографам грозит штраф за жестокое обращение с животными.

Напомним, в декабре прошлого года у петербургских фотографов отобрали 5 ушастых сов и двух енотов, которых также эксплуатировали с целью получения прибыли. В настоящее время животные уже идут на поправку.