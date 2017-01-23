Новосибирский суд оставил «кировского стрелка» на принудительном лечении

Кировский районный суд оставил в силе приговор 45-летнему Евгению Артамонову, который в октябре 2015 года стрелял в следователя полиции около пункта «Оловозаводской».

Он освобожден от уголовной ответственности за покушение на убийство и незаконный оборот оружия и приговорен к принудительному психиатрическому лечению, рассказали в прокуратуре.

Напомним, в 2015 году артамонов шел мимо пункта полиции «Оловозаводской» отдела полиции № 8 «Кировский», увидел в окне мужчину и решил его убить. Он достал укороченное ружье, изготовленное самодельным способом, и выстрелил. Благодаря своевременно оказанной помощи, мужчина, который оказался следователем полиции, выжил.

Нападавший был задержан, у него дома было найдено оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Защитники обвиняемого просили изменить приговор на оправдательный, пытаясь доказать, что выстрел из обреза произошел случайно и не был прицельным, а также указывали на то, что он добровольно отдал следователям свой боезапас. Однако, суд апелляционной инстанции доводы защитников необоснованными.

Приговор оставлен без изменения. Согласно заключению судебной экспертов, у подсудимого обнаружено психическое заболевание, исключающее возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности. Ему предстоит пройти лечение в психбольнице.