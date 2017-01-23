В Волгограде произошел пожар на мебельном складе

Звонок о возгорании поступил на диспетчерский пульт городской пожарно-спасательной службы ближе к полудню. Пожарные расчет оперативно прибыли на место. Оказалось, что пожар полыхал на всей территории складского помещения, а это около тысячи квадратных метров.