В Волгограде произошел пожар на мебельном складе
В Дзержинском района Волгограда загорелся склад мебельной фабрики. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
В Дзержинском района Волгограда загорелся склад мебельной фабрики. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Звонок о возгорании поступил на диспетчерский пульт городской
Около часа назад очаги открытого горения были ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.
Сотрудники