Снегоуборочная машина застряла в сугробах на трассе Южного Урала

Сотрудники областной поисково-спасательной службы пришли на помощь водителям нескольких легковушек и снегоуборочной машины, которые застряли в сугробах на объездной дороге Кропачево — Ерал — Сим, сообщают в пресс-центре ПСС.

Проблемы у автовладельцев возникли 21 января. Чтобы защитить людей от обильного снегопада и сильного ветра, спасатели развернули пункт обогрева, а затем при помощи своего «Урала» вытянули из снега сначала спецтехнику, а затем и другие автомобили. к 19 часам движение на участке было восстановлено, но сотрудники ПСС следили за обстановкой ещё несколько часов.

Отметим, что минувшие выходные дни стали беспокойными и для пожарных из Кропачёво: огнеборцам пришлось вытаскивать застрявший в сугробах автомобиль электриков, которые отправились устранять вызванную снегопадом аварию на сетях в Миньяре.