Снегоуборочная машина застряла в сугробах на трассе Южного Урала
На помощь автомобилистам пришли спасатели.
На помощь автомобилистам пришли спасатели.
Сотрудники областной
Проблемы у автовладельцев возникли 21 января. Чтобы защитить людей от обильного снегопада и сильного ветра, спасатели развернули пункт обогрева, а затем при помощи своего «Урала» вытянули из снега сначала спецтехнику, а затем и другие автомобили. к 19 часам движение на участке было восстановлено, но сотрудники ПСС следили за обстановкой ещё несколько часов.
Отметим, что минувшие выходные дни стали беспокойными и для пожарных из Кропачёво: огнеборцам пришлось вытаскивать застрявший в сугробах автомобиль электриков, которые отправились устранять вызванную снегопадом аварию на сетях в Миньяре.