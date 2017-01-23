У подозреваемого в убийстве девушки в Новокубанске был помощник

Мать погибшей рассказала, что девушка давно знала подозреваемого. По ее словам, у них были сложные отношения, они расставались и сходились, в последние дни девушка жаловалась на бывшего кавалера. Он угрожал и говорил, что намерен за что-то ей отомстить, сообщает НТВ.

Соседи рассказали, что слышали, как молодые люди ругались, но не придали этому значения— молодые люди часто ссорились. Предположительно, молодой человек обвинил оппонентку в измене. Когда он явился в отделение с повинной, рассказал, что планировал убийство бывшей возлюбленной.

По предварительным данным, у молодого человека был подельник, который помог спрятать тело. Его сейчас разыскивают.

Как сообщали Юга.ру, после смерти девушки возбудили уголовное дело. По версии следствия, 20 января ее застрелили из автомата в одном из домов в Новокубанске. Подозреваемый скрылся, а через два дня сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

При обыске в доме 27-летнего подозреваемого нашли три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.