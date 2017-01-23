Ройзман настаивает на замене коллектива в проблемном уральском интернате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман настаивает на полной замене коллектива в доме-интернате для умственно отсталых детей, сотрудники которого не раз становились фигурантами дел о жестоком обращении с детьми. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сам Ройзман.

«Это очень тяжелый интернат, и понятно, что там имеет смысл просто набирать новый коллектив, но для этого надо для начала ну как минимум вдвое увеличить им зарплату. Это очень тяжелая работа — там постоянно должна общественность присутствовать, волонтеры должны приезжать, помогать. К сожалению, здесь комплекс проблем, и они вот так просто не решаются», — пояснил собеседник агентства.

Позиция прокуратуры.

Прокуратура Свердловской области также обратила свое внимание на проблему, связанную с кадрами в проблемном доме-интернате. «Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков лично выехал с проверкой в детский дом-интернат на улице Ляпустина в Екатеринбурге, к нашей проверке были привлечены в том числе представители регионального Минздрава и Роспотребнадзора. В ходе мероприятия было выявлено, что все-таки имеется нехватка персонала в данном учреждении», — сказала пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

По ее словам, по результатам прокурорской проверки, которую надзорное ведомство проводило в социальном учреждении Екатеринбурга в прошлом году, было внесено представление в адрес правительства региона с просьбой решить проблему дефицита кадров в иинтернате. «Тогда штат был увеличен на 20%, однако учреждение до сих пор не укомплектовано. В частности, не могут набрать санитарок», — пояснила Канатова.