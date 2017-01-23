Ройзман настаивает на замене коллектива в проблемном уральском интернате
При этом мэр Екатеринбурга считает, что сотрудникам интерната на Ляпустина нужно как минимум вдвое увеличить зарплату.
При этом мэр Екатеринбурга считает, что сотрудникам интерната на Ляпустина нужно как минимум вдвое увеличить зарплату.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман настаивает на полной замене коллектива в
«Это очень тяжелый интернат, и понятно, что там имеет смысл просто набирать новый коллектив, но для этого надо для начала ну как минимум вдвое увеличить им зарплату. Это очень тяжелая работа — там постоянно должна общественность присутствовать, волонтеры должны приезжать, помогать. К сожалению, здесь комплекс проблем, и они вот так просто не решаются», — пояснил собеседник агентства.
Позиция прокуратуры.
Прокуратура Свердловской области также обратила свое внимание на проблему, связанную с кадрами в проблемном
По ее словам, по результатам прокурорской проверки, которую надзорное ведомство проводило в социальном учреждении Екатеринбурга в прошлом году, было внесено представление в адрес правительства региона с просьбой решить проблему дефицита кадров в иинтернате. «Тогда штат был увеличен на 20%, однако учреждение до сих пор не укомплектовано. В частности, не могут набрать санитарок», — пояснила Канатова.
По ее словам, во время пребывания Охлопкова в интернате также была выявлен проблема с транспортировкой детей в другие медицинские учреждения. «Дети стоят в очереди на одинаковых основаниях со всеми, что также создает определенные трудности. Зачастую это просто невозможно в связи со специфическими заболеваниями. Прокурор дал указание профильному подразделению принять меры реагирования для обследования детей из
Проблемный интернат
Ранее ТАСС сообщал, что в следственные органы региона поступило сообщение о получении 35% ожогов тела 11-летним мальчиком, являющимся воспитанником
Сотрудники
В ноябре 2015 года девятилетний воспитанник интерната вытолкнул из окна на третьем этаже пятилетнего мальчика, он был госпитализирован. В январе 2016 года 8-летняя девочка- инвалид утонула в ванной, куда ее посадила сотрудница интерната. В ближайшее время будет утверждено обвинительное заключение по делу в отношении санитарки, отвечавшей за погибшую девочку. Как отметили в СК, одной из причин несчастных случаев в