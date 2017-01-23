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16:08 (мск), источник: ТАСС

Ройзман настаивает на замене коллектива в проблемном уральском интернате

При этом мэр Екатеринбурга считает, что сотрудникам интерната на Ляпустина нужно как минимум вдвое увеличить зарплату.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман настаивает на полной замене коллектива в доме-интернате для умственно отсталых детей, сотрудники которого не раз становились фигурантами дел о жестоком обращении с детьми. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сам Ройзман.

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«Это очень тяжелый интернат, и понятно, что там имеет смысл просто набирать новый коллектив, но для этого надо для начала ну как минимум вдвое увеличить им зарплату. Это очень тяжелая работа — там постоянно должна общественность присутствовать, волонтеры должны приезжать, помогать. К сожалению, здесь комплекс проблем, и они вот так просто не решаются», — пояснил собеседник агентства.

Позиция прокуратуры.

Прокуратура Свердловской области также обратила свое внимание на проблему, связанную с кадрами в проблемном доме-интернате. «Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков лично выехал с проверкой в детский дом-интернат на улице Ляпустина в Екатеринбурге, к нашей проверке были привлечены в том числе представители регионального Минздрава и Роспотребнадзора. В ходе мероприятия было выявлено, что все-таки имеется нехватка персонала в данном учреждении», — сказала пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

По ее словам, по результатам прокурорской проверки, которую надзорное ведомство проводило в социальном учреждении Екатеринбурга в прошлом году, было внесено представление в адрес правительства региона с просьбой решить проблему дефицита кадров в иинтернате. «Тогда штат был увеличен на 20%, однако учреждение до сих пор не укомплектовано. В частности, не могут набрать санитарок», — пояснила Канатова.

По ее словам, во время пребывания Охлопкова в интернате также была выявлен проблема с транспортировкой детей в другие медицинские учреждения. «Дети стоят в очереди на одинаковых основаниях со всеми, что также создает определенные трудности. Зачастую это просто невозможно в связи со специфическими заболеваниями. Прокурор дал указание профильному подразделению принять меры реагирования для обследования детей из дома-интерната вне очереди», — добавила она.

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Проблемный интернат

Ранее ТАСС сообщал, что в следственные органы региона поступило сообщение о получении 35% ожогов тела 11-летним мальчиком, являющимся воспитанником детдома-интерната в Екатеринбурге. По этому факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых, ребенок находился в реанимации.

Сотрудники детдома-интерната на Ляпустина неоднократно становились фигурантами уголовных дел. В апреле 2014 года в интернете появилась информация о том, что санитар учреждения избивает несовершеннолетних воспитанников. В ходе проведенного расследования были также выявлены факты махинаций с квартирами сирот. В апреле 2015 года бывший директор школы-интерната Ирина Еременко была осуждена за злоупотребление служебным положением, однако в декабре того же года суд оправдал ее, не усмотрев в действиях Еременко состава преступления.

В ноябре 2015 года девятилетний воспитанник интерната вытолкнул из окна на третьем этаже пятилетнего мальчика, он был госпитализирован. В январе 2016 года 8-летняя девочка- инвалид утонула в ванной, куда ее посадила сотрудница интерната. В ближайшее время будет утверждено обвинительное заключение по делу в отношении санитарки, отвечавшей за погибшую девочку. Как отметили в СК, одной из причин несчастных случаев в детдоме-интернате является нехватка кадров.

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